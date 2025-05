EMCC conducts spring 2025 graduation ceremonies Published 12:07 pm Wednesday, May 14, 2025

East Mississippi Community College conducted spring 2025 graduation ceremonies Friday, May 9, and Saturday, May 10, in the Lyceum Auditorium on the college’s Golden Triangle campus.

Two commencement ceremonies took place on May 9 with a 10 a.m. ceremony for students from career technical programs and a 2 p.m. ceremony for academic graduates. Students enrolled in programs of study on EMCC’s Golden Triangle campus, at The Communiversity and at the Lion Hills Center took part in the May 9 graduations, as did students enrolled at the Golden Triangle Early College High School.

Luke Bozeman, a plant manager at PACCAR Engine Company, was the guest speaker for the 10 a.m. ceremony, while Hasini Yamagowni was the guest speaker for the 2 p.m. ceremony. Yamagowni was among the EMCC graduates and will also graduate from Starkville High School later this month.

A commencement ceremony for students enrolled in programs of study on EMCC’s Scooba took place May 10. The graduation ceremony was originally scheduled to take place at Sullivan-Windham Field on the Scooba campus, but the event was relocated to the Lyceum Auditorium on the Golden Triangle campus due to the potential for heavy rains.

Scooba campus Student Government Association President Ciarria King, who took part in the graduation, was the speaker for the May 10 graduation.

Here is a list of the nearly 650 Class of 2025 students who applied for graduation broken down by the cities in which they reside:

MISSISSIPPI

Aberdeen: Hallie Calvert, Michael Walker, Reshunda Walters, Juliyah Word

Ackerman: Mason Allen, Darren Brooks, Allie Cagle, Culanda Cork, Darian Dempsey, Jessie Sudduth, Bryant Telano, Riley Wells, Braden McGee

Amory: Holly Holifield, Kayla McIntosh, Caleb Whitehead

Artesia: Amanda Stewart

Bailey: James Mayatt, Adrian Page

Bay Saint Louis: Hugh Lemasters

Belmont: Jessica Morizio

Benton: Connor Stevens

Bentonia: Ellison Lancaster

Brandon: Merritt Bynum, Maxwell Fledderman, Lily Lyle, Cole Meadows, Conner Meadows, Luka Sari

Brookhaven: Sylvie King, Leah Wilcher

Brooksville: Jonathon Cooper, Zakiyah Doss, Lakayria Dupree, Aliayah Gavin, Kliayah Gavin, Jamia Lane, Alana Unruh

Byhalia: Eduardo Vasquez

Byram: Tyler Littlejohn

Caledonia: Esmeralda Aquiree, London Bridges, Benjamin Campbell, Matthew Carter, Kellen Coleman, Zachary Farley, Evan Frady, Caleb Giles, Tucker Gilmer, Fisher Godfrey, Zack Gorum, Jay Hilfiker, Seth Johnston, Micah Ming, Audrey Porter, Alijah Quinn, James Robertson, Robert Shultz, Caitlyn Seals, Simas Trimuel, Danny Warner, Aidan Wedel, Savannah West, Matthew Wiggins, Parker Harris

Calhoun City: Chipper Moore

Carriere: Gavin Garza

Carrollton: Hunter Grantham

Cedar Bluff: Hope Barnhill

Clinton: Andrew Martin

Collinsville: Braylee Johnson

Columbus: McKinley Bailey, Macy Barker, Luke Barrett, Tyler Baskin, Cynthia Birchfield, Benjamin Birks, Kenny Blair, Keegan Bolthouse, Mordecai Bonner, Brayden Bouchillon, Titeyana Brewer, Latika Brown, Jamarri Buckhalter, Tamera Burnett, Penny Butler, Moriah Carpenter, John Chapman, Brooke Cheeks, Gracyn Clark, Brayden Cole, Madison Coleman, Jeffery Collins, Krystian Cox, Landon Criddle, Marialys Crowe, Raniya Cunning, Mark Davis III, Marlee Davis, Quinton Dawson, Jaylyn Delgatto, Zion Doss, Jadon Edwards, Zenobia Ellis, Kelsey Flowers, Ruben Flowers, Karlee Fondren, Michael Ford, Troy Garrett, Sean Graham, Brayden Grant, Omarion Greathree, Eriyannah Gregory, Anthony Gutierrez, Zach Halverson, Ayanna Hargrove, Kevin Hargrove, Jordan Harris, Summer Harris, Molly Hayes, Hunter Helton, Tucker Holbrook, Hayden Huff, James Jonathan, Christopher Jernigan, Jarvis Jones, Tryniti Jones, Kaleb Jordan, Sakiyah, Cameron Kidd, Jasmine Kidd, Landon Kinard, Raven Kye, Jorian Lee, Azia Lockett, Jeffery Lowe, Elijah Maddox, Alexandria Magee, Courtney Malone, Samuel Malone, Xavier Martin, Davion Mastin, Alex McCarter, Deitrick McCray, Kaden McGregor, Nevaeh McKinsey, Madison Minor, Kamryn Moore, Brett Nickoles, Braden Orrick, Kierra Ott, Abigail Pace, Leon Payne, Caden Perrigin, Dae’shaun Powell, Chelsey Reed, Acia Rick, Komarion Rice, Brandy Richards, Earnest Ross, Kelvin Ross, Cory Sanders, Jack Schlosser, Kristopher Silas, Shamya Smith, Kayley Stephens, Aniyah Stewart, Kristen Stewart, Josh Traxler, Kamryn Turner, Ashley Vallette, Macee Waddell, Charles Weathers, Kenneth Webb, Deroyce Williams, Jacob Williams, Jalayia Williams, Jared Williams, Pamela Williams, Tyler Williams, Dalton Winter, Hayden Wyers, Alesha Young, Ladarius Flowers,

Conehatta: Kelsey McDonald, Drew Warren

Corinth: Taylor Frye, Megan Temple

Crawford: Matthew Davis, Braycee Fenster, Schuyler Hayden, Cedric Malone, Tutu Monroe, Marcus Phillips, Ariel Sparks,

Crystal River: Feather Cornelius

DeKalb: Natalee Bozeman, Quadriquez Daniels, Tanasia Martin, Mykel Odom, Ka’terika Powe, Adaesha Rush, Ty’asiah Bohannon, Krystal Boren, Destiny Boyd, Brakayia Grace, Jamiyah Grace, Jaheim Holliday, Evan Jolly, Rayonta Lucas, Twanna McMiller, Kiera Odom, Tyamber Steele, Darrian Turner, Jacorey Roberts, Devon Baskin

Duck Hill: D’Hante Burt

Enterprise: Makyahia Williams

Eupora: Jonathan Bright, Lillian Burton, John Frank, Stephen Harpole, Cameron Mendez, Edward Murphy, Keiffer Murrell, Mack Williams, Dalton York

Flora: Reed Taylor, William Thimmes

Florence: Joshua Hoge

Forest: Alexis Gabriel-Morales

French Camp: James Turnipseed

Gattman: Charles Newman

Glen: Tyler Clement

Greenville: Brandon Jones

Gulfport: Makaiua Fells, James Gainey

Guntown: Kelsie Walker

Hamilton: Jasmine Fikes, Dathan Lambeth, Holli Sellers, Stephen Smith, Justin Taylor, Thomas Oakes

Hattiesburg: Shales Boddie, Trinity Fountain

Hazelhurst: Cindy Mendoza

Hernando: Brian Ludden, Landon Word

Itta Bena: Mark Austin

Jackson: Camiya Gill

Kilmichael: Jacob Ware

Kiln: Makenna Reesor

Kosciusko: Rance Allen, James Carpenter, Olivia Carter, William Kemp, Karson Rutherford, James Williams

Lauderdale: Joshua Boyd, Kristen Brassfield, Kymberly Goad, Joslyn Turner

Leland: Jahalia Williams

Louisville: David Caperton, William Chancellor, Robert Clark, Ethan Cummins, Michael Edwards, Jackson Franks, Max Fulcher, Landon Fulton, Ashton Gregory, Chloe Hickman, Kara Higgason, Douglas Hudson, Macy Joy, Bentley King, Brady Lee, Veyounce Lucious, Cooper McMullen, Toby Ming, Trynitee Overstreet, Deshante Shannon, Alexandria Shiles, Anthony Thomas, William Thompson, Roger Towne, Kirkland Triplett, MyAasia Johnson, Ciarra King

Maben: Landria Bedford, Mackenzie Cameron, Caley Chrismond, Edward Gentry, Craig Johnson, Colin Morris, Jessica Tuck, Emery Warnock, Kaleb Warnock, Arlee Oswalt

Macon: Richard Allsup, Cheri Beasley, Emmaneisha Brown, Lamyrical Brown, Rykeem Burrage, Maguisol Chora-Guzman, Khadijah Foote, Tahasha Grassiree, Kennedy Hairston, Ashlynn Hammock, Mia Hernandez, Azara Jenkins, Synario Johnson, Jaquerius Mattix, Damber Owens, Kaziya Robison, Jasmine Roby, Keshun Smith, Shaniya Snell, William Tarlton, Hailey Taylor, Diamond Trimble, Gabriel Turner, Ava Welch, Laziya Weston, Hannah Wyatt

Madison: Matthew Birdson, Dylon Boyd, Brantley Harper, Stephen Jackson

Mantee: Evan Chandler, Shacarty Webb

Mathiston: Austin Avent, Colton Mewbourn, John Neal

Mayhew: Kaleb Griffin

McComb: Matthew Hughes

Mendenhall: Bryson Franklin

Meridian: Carlo Bourrage, Daniya Crowell, James Ezell, Victoria Grayson, Tasha Houston, Victoria Irby, Jamichael Jackson, Douglas Little, Talabria Lockhart, Veonce Miller, Kamaria Patrick, Aeriyiania Ruffin, Erianna Scott, Taymecca Sears, Tyler Shelton, Kaylee Taylor, Isabella Temple, Derek Terrell, Hagen Turner

Midland: Quinyshia Madison

Montpelier: Anna Borst

Moselle: Matthew Gay

Natchez: Tanner Wimberly

Nettleton: Dakota Ragland

Nettleton: Jamarion Sanders, Britni York

New Albany: John King

Noxapater: Cardale Eichelberger, Bayla Eubanks

Oakland: Derriyunna Turner

Ocean Springs: Ethan Anderson, Blake Montgomery

Okolona: Dymari Rucker

Olive Branch: Dylan Hutchins

Petal: Brianna Byrd

Pheba: Caysha Blake, Olivia Morris, Sarah Skelton, Takayla Tallie, Ke’asia Townsend, Shania Woods

Philadelphia: Isaac Barrett, Glennis Brackett, Kooper Darby, Jamia Day, Mariah Harmon, Zachary Jones, Jesse Kennedy, Zoe Kirkland, Cleveland McAfee, Kaley McMillan, Lylanna Myers, Anna Price, Emely Randolph

Pontotoc: Stacy Guzman, William Rodgers, Rachel Wilder

Poplar Bluff: Rachel Rommel

Prairie: Gracie Barnette, Jervon Davenport, Shakobe Hammond, Kanya Hoskins, Alaila Randle, Alisa Robinson, Austine Stanfield

Prentiss: Taylor Essary

Preston: Charles Cross, Neanna Drake, Hunter McWilliams

Purvis: Jaelyn Lust

Raymond: Sade Peoples

Ripley: James McBride

Saltillo: Gabriel Roberts

Scooba: Brody Clay

Shannon: Qmonte Cooper

Shubuta: Rasharna Gaines, Stacie Johnson

Shuqualak: Anniyha Bush, Lakariana Lamb

Smithdale: Emma Fenn

Starkville: Blake Arthur, Jonathan Baker, Bradi Barnes, Ashaunta Bell, Jamen Berk, Joshua Bowman, Alliyah Bradford, Madilyn Bryant, Darius Buford, Sarah Cantrell, Jamiayh Chandler, Keyunna Chandler, Braylan Coleman, Joseph Coleman, Samuel Coleman, Lillian Cooper, Kaitlyn Cox, Barronce Daniel, Madison Davis, Lyna Driouche, Timothy Edmonds, Erin Everett, Skylar Flores, Jonathan Forrester, Timarion Gillespie, Saige Gilliland, Joseph Goldbeck, Brittany Guy, Travion Guy, Kevion Hall, Jake Hamilton, Dylan Hendrix, Alayna Hill, Je’niecia Hill, Santorian James, Zydaisia Jefferson, Wyatt Johnson, Devyn Jones, Caleb King, Augustus Koiva, Kerrion Lamb, Davis Lancaster, Patrick Lawrence, Derek Lawston, Destiny Lewis, Daiquan Lucious, Aidan Matthews, Sadie McCoy, Robert McCullough, Samantha McReynolds, Sydney McReynolds, Tammie Miller, Justin Ming, Huy Nguyen, Aniya Perkins, Cameron Petty, Daisha Pierce, Immanuel Powers, Aniyah Prater, Nathaniel Pruitt, Mia Rice, Ashton Robinson, Aaron Rodgers, Gabriel Rolf, Brandon Powell, Ariadna Santos, Gavini Schmittling, Connor Sellers, Kensley Smith, Vinson Smith, Andre Sotomeneses, Dalton Steed, Luke Stegall, Luke Stegall, Anita Thomas, Graycen Thomas, Jonathan Thomas, Kaileigh Townsend, David Trawick, Morgan Trice, William White, Andrew Wigginton, Makayla Williams, Quentin Williams, Junia-Nicole Wise, Hallee Wright, Jammie Wright, Hasini Yamagowni, Kristen Bowen

Steens: Hunter Baucom, Chloe Belue, Dennis Brooks, Tanner Craig, William Enger, Micayla Graham, Talbert Honnoll, Austin Jamison, Andrew Jordan, Jayda Martin, Carley Ponds, Ana Rodriguez, Pate Tolleson, Ashley Treece, Kensley Woolbright

Stewart: Gabriel Adams, Wyatt Latham

Sturgis: Hunter Dunn, Chase McGinnis, Camp Peterson, John Ware

Sulligent: Greer Dees, Jonah Sunday

Sumrall: Mae Ainsworth

Tupelo: Lashyra Cunningham

Tylertown: Derick Carr

Union: Ethan Plaisance

Vardaman: Tyler Edmondson

Vicksburg: Christopher Greer, Jonathan Wells

Walnut Grove: Asia Glass

Water Valley: Walker Tedford

Weir: Trenaevius Liggins, Jasmine Woods

West Point: Taylor Billups, Colin Boyd, Mollie Brown, Amanda Busbin, Karmen Bush, Sarah Cliett, Stephen Cullum, Landry Dean, Jaterrius Dent, Donald, Jacob, Kadi Eldridge, Antonio Facella, Breana Gandy, Latravious Gaston, Camryn Golson, Nick Grabbs, Kendyll Griffin, Alexander Harper, Jaden Harris, Jaquontis Harris, Tyler Harris, David Henley, Samuel Hollis, Tiffany Johnson, Aja Jones, Keyante Kelly, Caleb Lenoir, Bella Livingston, Brittany Longstreet, Stephen Loyed, Antrianna Matthews, Kayla Mercer, Kaland Mobley, Roshonda Moore, Thalia Morgan, Destiny Morton, Jabari Nesbitt, Kelandrea Oneal, Christine Pee, Conner Price, Tyleria Pulphis, Sara Frances Ramsay, Donta Robertson, Braden Russell, Wyatt Sevier, Matthew Shirley, Hayden Smith, McKenzie Smith, Sinead Smith, Stephen Brandon, Kye Tate, Madison Thompson, Linnsey Tucker, Kamdon Tyler, Jaiyatta Walker, Kobe Walker, Samantha Walker, Joslynn Williams, Dalton Wooten, Brody Wright, Chrishuna Harris

OUT OF STATE

ALABAMA: Derrick Allen (Boligee), Clark Bain (Carrollton), Isabella Collier (Vernon), Jackson Crow (Oxford), Rachael Davis (Carbon Hill), Miles Gann (Winfield), Leah Hurst (Tuscaloosa), Shelby Lishman (Reform), Kennedi McCray (Hoover), Riva Morris (Coden), Kiana Nielsen (Foley), Zane Quinn (Gaylesville), Camden Richardson (Ethelsville), Kennedi Wagner (Center Point), Brenda Wisher (Irvington), Deborah Wisher (Irvington)

ARKANSAS: Heather Compton, Kiley Hill, Carson Powell, Leslie Scroggins

COLORADO: Charles Stewart

GEORGIA: Shanae Hunt

KENTUCKY: Jamya Ramsey

LOUISIANA: Lane Lecompte

NORTH CAROLINA: Israel Griffin, Brian Kitenge, Cotonio Moses

TENNESSEE: Jaylan Gaines

TEXAS: Elizabeth Adesanya, Caiya Grant, Thi Ngoan Tran

OUT OF U.S.

ECUADOR: Jose Estrada Bosmediano

ITALY: Lorenzo Ligabue